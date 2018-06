An diesem Samstag findet der erste große Aktionstag von Sea Shepherd für Groß und Klein in Kooperation mit "Bremen räumt auf" statt. Unter dem Motto "Meereskinder" wird ein großer Beach Cleanup stattfinden. Daneben werden verschiedene Upcycling-Workshops und viele weitere spannende Mitmachaktionen von Sea Shepherd und dem BUND angeboten.

Der BUND beteiligt sich an dem Aktionstag mit seinen Fachbereichen Meeresschutz und Umweltbildung. So bieten die Expert*innen großen und kleinen Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, am Glücksrad zum Thema Wildbienen zu drehen und sich über das Umweltbildungsangebot in Bremen-Nord zu informieren. Das BUND-Meeresschutzbüro stellt seine aktuellen Aktivitäten gegen Meeresmüll vor und zeigt am Infostand praktische Möglichkeiten der Müllvermeidung. Sie informieren zum Beispiel über die Gefährdung der Gewässer durch achtlos weggeworfene Zigaretten-Filter. Außerdem können Interessierte Stoffbeutel bedrucken, um beim nächsten Einkauf ganz praktisch auf Plastiktüten verzichten zu können. Auch die BUND-Jugend wird mit von der Partie sein und Bienenpralinen zum Selbermachen anbieten. Für das leibliche Wohl sorgt der Vegan Charity Bake Sale Bremen und Getränke stehen ebenfalls zur Verfügung. Vegane Kuchenspenden werden gerne entgegengenommen.

Der Eintritt ist kostenlos.