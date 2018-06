Für dieses Open Air-Konzert öffnet das Mercedes-Benz Werk im Jahr des 40-jährigen Bestehens seine Tore. Bei dem Tagesfestival werden als Headliner Peter Maffay & Band die Bühne rocken. Es wird in diesem Jahr das einzige Konzert in Deutschland mit vollem Besteck, also elektrisch verstärkt sein. Außerdem werden Sunrise Avenue, Johannes Oerding, Christina Stürmer, Niila und Tim Kamrad am Start sein.

Tickets sind für 42 Euro zzgl. Gebühren an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.