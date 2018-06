Angelehnt an den Freizeittrend „Geocaching“ erforschen die Teilnehmer ab 8 Jahren bei dieser Kinder-Uni Veranstaltung mit Hilfe von GPS-Geräten die Geheimnisse im Elbe-Küstenpark des Natureums. In den aufzuspürenden Verstecken geht es jeweils um ökologische Themen. Im Vordergrund steht die Nachhaltigkeit – dabei bekommen die Kinder ganz automatisch Ideen, was sie im Alltag zum Umweltschutz beitragen können.

Die Teilnahme kostet 11 Euro inkl. Eintritt und Material. Tickets sind hier erhältlich.