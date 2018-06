Pop Up City Gröpelingen

Kinder und Jugendliche eignen sich den Stadtraum an und machen öffentlich, was sie wollen. Ist ein Grünstreifen, ein Schwimmbad, ein Parkplatz immer ein Grünstreifen, ein Schwimmbad, ein Parkplatz? Warum gibt es in Gröpelingen mehr Park- als Spiel- oder Kreativräume. Wie verändert sich der Raum, wenn Kinder und Jugendliche selbst etwas darin tun? Ausgehend von der Überlegung, dass Städte immer von Erwachsenen ge- und verplant und an deren Bedürfnisse angepasst sind, beginnen Kinder und Jugendliche in Gröpelingen mit der direkten Umnutzung des Grünstreifens und kreieren einen „anderen Ort“. Sie stellen den hierarchisierten Raum auf den Kopf, indem sie ihre Themen zirkulieren lassen, ihn mit anderen Qualitäten aufladen und mit Phantasie bevölkern. Wie sich eine weniger erwachsenenorientierte Konfiguration gestalten lässt zeigen Kinder und Jugendliche aus Gröpelingen an diesen beiden Tagen mit knapp 20 Eigenproduktionen: Zu sehen sind clevere Variationen, künstlerisch auf den Punkt zugespitzt, spielerisch benutzbar, zum Angucken und Mitdenken.

Darüber hinaus laden auf der grünen Wiese im Grünzug West offene Workshops zum Mitmachen ein. Das Spektrum reicht vom Objektebau, Drucken, Plakatieren und Grafiti über Storytelling, Urban Gardening, Rap und Poetry Slam bis hin zu Musik und Tanz.

Die Veranstaltung findet anlässlich des 20 Jährigen Jubiläums von Kultur Vor Ort e.V. statt. Der Verein versteht Kunst und Kultur als eine Plattform für alle im Stadtteil, um Neues zu kreieren, Neugierde zu entwickeln und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Der Eintritt ist kostenlos.