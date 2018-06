Grundkurs für Kinder und Jugendliche von 10 - 14 Jahren

Lust eigene Spiele zu entwickeln und keine Ahnung wie das geht? Dann sind die Kinder richtig in diesem Kurs. Sie bekommen eine Einführung in eine Programmiersprache und erlernen die Planung einfacher Programme. Vorkenntnisse in der Programmierung sind nicht erforderlich.

1. bis 5. Oktober, Mo, Di, Do und Fr von 9 - 15 Uhr,

Kosten: 76 Euro, Anmeldungen unter 0421-36112345