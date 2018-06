Rallye durch die Bremer Geschichte

Die Rallye führt die Teilnehmer kreuz und quer durch das Schaumagazin des Museums, in dem viele tausend Dinge zu sehen sind. Wie klang das Pausenzeichen von Radio Bremen früher, mit welchen Puppen haben Kinder vor 100 Jahren gespielt und wie haben Schiffe ihren Kurs berechnet? Hier können die Kinder es mit Hilfe des Mediaguides (Tablet-PC) des Museums herausfinden.

Die Rallye ist geeignet für Kinder ab 8 Jahren, die in Begleitung eines Erwachsenen sind. Die Kinder haben kostenfreien Eintritt und erhalten die Rallye-Broschüre sowie den Mediaguide kostenfrei an der Kasse. Erwachsene zahlen den Eintritt in die Dauerausstellungen von 6 Euro. Nach Lösung der Aufgaben wartet auf die Stadtgeschichts-Forscherinnen und –Forscher eine kleine Überraschung an der Museumskasse. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Die Rallye findet während der Öffnungszeiten des Museums statt: Di 10 bis 21 Uhr und Mi bis So 10 bis 17 Uhr.