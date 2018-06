× Erweitern Foto: Hanna Dzenisevich Reine Herzen

Die Kindergruppe des Theater 11 zeigt das Stück „Reine Herzen“ frei nach dem Roman „Der Herr der Fliegen“ von William Golding.

Man sagt, Kinder haben ein reines Herz und eine weiße Seele. Eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen strandet ohne erwachsene Bezugspersonen auf einer einsamen Insel. Eigentlich müssten sie sich zu einer trotzigen Überlebensgemeinschaft zusammenschließen und auf Rettung warten. Aber die Kinder tun etwas anderes. Am Anfang läuft noch alles gut, sie wählen eigenständig einen Anführer aus, verteilen untereinander die Aufgaben und bestreiten so das Leben abseits der Zivilisation. Jedoch sind nicht alle mit den Entscheidungen zufrieden, die der neue Anführer trifft. Es beginnt ein Machtduell. Die Gruppe wird in zwei Lager geteilt. Auch die Unterschiede zwischen Gymnasiasten, Real- und Hauptschülern sowie kulturelle und soziale Unterschiede werden zum Problem. Was passiert mit den "reinen Herzen", wenn die Anarchie unter ihnen herrscht und wie werden die Kinder es schaffen, zurück zur Normalität zu gelangen?

Der Eintritt kostet für Kinder 7 und für Erwachsene 12 Euro. Karten gibt es bei Nordwestticket und an der Abendkasse.