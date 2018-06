× Erweitern Foto: MS Wissenschaft Robbie, reich mir die Schnabeltasse Eröffnung der MS Wissenschaft 2018 Arbeitswelten der Zukunft

Können Pflegeroboter Menschen ersetzen? Werden wir in Zukunft von Robotern gepflegt? Die Bevölkerung wird immer älter. Um das Personal in Krankenhäusern und Seniorenheimen zu entlasten und die Kosten zu senken, könnten in Zukunft Roboter bestimmte Aufgaben in der Pflege übernehmen. Welche Technologien existieren und was wird in Zukunft möglich sein? Wo sind Assistenzsysteme und Pflegeroboter sinnvoll? Und: Ist ihr Einsatz in jedem Fall ethisch vertretbar? Bei dieser Veranstaltung wird hierüber diskutiert.

Wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Welche Rolle spielen Wissenschaft und Forschung bei der Gestaltung der Arbeitswelten von morgen? Diese Fragen stehen im Fokus des Wissenschaftsjahres 2018 – Arbeitswelten der Zukunft und der Diskussionsreihe „Dialog an Deck“ auf dem Ausstellungsschiff MS Wissenschaft. Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen diskutieren mit Bürgern über die Arbeitswelten der Zukunft.

Das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft liegt vom 28. Juni bis zum 1. Juli 2018 in Oldenburg, Alter Stadthafen, Nähe Agentur für Arbeit.