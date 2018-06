Schaufenster gestalten

Alle die schon immer mal ein Schaufenster in der Fußgängerzone gestalten wollten, können sich hier anmelden und das Fenster der Buchhandlung Jünemann gestalten.

Für Kinder von 11 bis 14 Jahren. Der Treffpunkt ist vor der Buchhandlung, Lange Str. 37.

Eine Aktion exklusiv für Mitglieder des Julius-Club. Es gibt eine begrenzte Teilnehmerzahl, eine Anmeldung vorab in der Stadtbücherei ist daher erforderlich.

Um Mitglied im Julius-Club zu werden, muss man sich einfach in der Stadtbücherei anmelden. Die Clubmitglieder können an bunten Ferienprogrammen teilnehmen und exklusiv brandneue Bücher ausleihen. Und damit noch nicht genug: Wer in den Ferien mindestens zwei Bücher liest und bewertet, erhält ein Zertifikat und nimmt an einer Verlosung mit tollen Preisen teil.