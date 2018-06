× Erweitern Foto: Edvin Kalic Schere, Stein, Papier

In diesem Workshop im Rahmen der Ausstellung Keep Away From Fire beschäftigen sich die Kinder ab 7 Jahren mit ihrem Verhältnis zu Konsum und Besitz, aber auch zu Verlust und Verzicht: Was besitze ich? Wo kommt es her? Wer hat es unter welchen Umständen hergestellt? Welche Rolle spielt es in meinem Leben? Was könnte ich hergeben? Was auf keinen Fall? Und warum? Diesen und weiteren Fragen werden die Kinder ausgehend von verschiedenen Werken von Šejla Kamerić gemeinsam nachgehen – so z.B. auch der, was ihre Arbeiten mit dem Titel des Workshops zu tun haben. Außerdem wird gemeinsam überlegt, was man mit Dingen tun kann, die man nicht mehr braucht und nach neuen Verwendungszwecken gesucht. Die Ideen dazu werden die Kinder direkt vor Ort umsetzen: Inspiriert von Werken der Ausstellung werden sie selbst kreativ.

In der Ausstellung von Šejla Kamerić geht es oft um Mode und die Frage danach, wie, für wen und von wem sie hergestellt wird. Aber auch um Gewalt und wie es ist, auf der Flucht und ohne die notwendigsten Dinge zu sein, die man zum Leben braucht. Ganz unterschiedliche Themen eigentlich – die aber in der Ausstellung an vielen Stellen zusammenhängen.

Bitte mitbringen: unempfindliche Kleidung und Verpflegung für die Pause Die Teilnahme kostet 15 Euro. Anmeldung bis 22. Juni bzw. 27. August unter 0421-500897 oder office@gak-bremen.de