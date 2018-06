Schiffsmodelle in Aktion

Im Rahmen der Sonderausstellung „Schiffsmodelle mit Geschichten“ lädt das Museum zu einem Aktionswochenende unter dem Motto „Leinen los“ ein. Der Schiffsmodellbauclub Schlicktown ist zu Gast und zeigt seine fahrtüchtigen Modelle in Aktion.

In einem großen Wasserbassin und auf Tischen hinter dem Museum führen die Hobbymodellbauer ihre Schlepper, Boote der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), Motoryachten, Fischkutter, Segelboote sowie ein Ruderboot, ein Indianerkanu und Barkassen mit echtem Dampfantrieb vor. In ihrer Freizeit fertigen die Vereinsmitglieder diese Modelle aus Baukästen, aber auch nach Plänen, wobei sie teilweise sogar originale Werftpläne nutzen. Kinder können am Samstagvormittag und am Sonntagnachmittag Boote mit eigenem Antrieb bauen und anschließend ihre Modelle auf Fahrtüchtigkeit in dem Wasserbecken testen.

Kleine und große Wochenendkapitäne sind herzlich zu dieser kostenlosen Veranstaltung eingeladen. Die Aktion findet am Samstag von 11 bis 17 Uhr und am Sonntag von 14 bis 17 Uhr statt.