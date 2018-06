So früh wie möglich schwimmen zu können, bedeutet für Kinder mehr Spaß und für Eltern mehr Sicherheit bei Familienausflügen ins Schwimmbad oder an den Badesee. Daher bietet die GraftTherme in den Sommerferien mehrere Intensivkurse für Kinder ab 5 Jahren an, in denen die jungen Wasserratten unter professioneller Leitung in 10 Einheiten à 45 Minuten erste Erfolge erleben können. Wenn es um die Verbesserung der Schwimmfähigkeit geht oder sich vom Nichtschwimmer zum Schwimmer zu entwickeln – der Seepferdchen-Crashkurs sorgt für viel Spaß bei den Teilnehmern.

Die ersten Kurse finden von Montag, den 02. Juli 2018 jeweils um 10 Uhr, um 11 Uhr oder um 15:30 Uhr bis Freitag, den 13. Juli 2018 statt.

Zwei weitere Kurse starten am Montag, den 16. Juli 2018 jeweils um 10 Uhr oder um 11 Uhr und enden am Freitag, den 27. Juli 2018.

Die Teilnehmerzahl ist auf acht Kinder pro Kurs begrenzt und kostet pro Teilnehmer 105,- Euro. Der Vorverkauf startet am 4. Juni 2018, Anmeldungen werden ab sofort am Infocounter der GraftTherme entgegengenommen.