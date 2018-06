Silber Intensivkurs

× Erweitern Marcus Meyer Photography/Bremer Bäder Seepferdchen-Intensivkurs

An die Abzeichen, fertig – los! Um sicher im Wasser zu sein und Badeunfälle zu vermeiden, ist es wichtig, dass Kinder früh schwimmen lernen. Deshalb bieten die Bremer Bäder Schwimmunterricht und in den Schulferien Intensivschwimmkurse für Seepferdchen und Bronze an. Neu ist übrigens das Stadtmusikantenabzeichen für Kinder ab drei Jahren zur Wassergewöhnung.

Die Intensiv-Kurse finden in 10 Einheiten à 30 Minuten wochentags statt und kosten 78 Euro. Anmeldung unter www.bremer-baeder.de