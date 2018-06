Mit der Mitmachausstellung „Skulptour – Eine neue Reise in die Welt der Figuren, Objekte, Installationen“ im Museum Weserburg feiert der Verein kek Kindermuseum die seit 2008 bestehende Kooperation mit dem Museum für moderne Kunst. Mit der Gründung des Vereins kek Kindermuseum sollte ein Ort geschaffen werden, in dem Kinder auf ihre eigene Art und Weise Kunst und Kultur erleben können. Diesem Anspruch folgt auch die Ausstellung mit einem breiten Mitmach-Angebot: Die Besucher können in der Holzwerkstatt arbeiten, Marmorskulpturen bearbeiten, Figuren aus Ton kreieren, Skulpturen aus den verschiedensten Materialien herstellen oder auf drei Bühnen selber zur Skulptur werden. Auf dem Teerhof können außerdem jede Menge Kunstwerke entdeckt werden.

Der Eintritt kostet 5 Euro. Anmeldung unter sekretariat@weserburg.de oder 0421-598390.

Öffnungszeiten:

Mo bis Fr von 9 bis 18 Uhr (nur für Gruppen nach Anmeldung)

Sa/So von 11 bis 18 Uhr

In den Schulferien: