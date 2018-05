Sportspaß für coole Kids von 5 bis 9 Jahren, für Mitglieder und Freunde, ohne Anmeldung und kostenlos: Das bietet die Sportgemeinschaft Findorff in den Sommerferien für alle Schulkinder der Stadt.

Bei den Findorffer Sommerspielen werden die sportlichen Kids zu Olympioniken und messen sich in sportlich-spaßigen Wettkämpfen. Bei schlechtem Wetter werden die Austragungen in die Turnhalle an der Regensburger Straße verlegt.