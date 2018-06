Kinder zwischen 6 und 12 Jahren spielen zusammen und gewöhnen sich ans Wasser. Wer möchte, kann auch ein Schwimmabzeichen machen.

Immer freitags von 16:30 bis 18:30 Uhr.

Der Kurs findet nicht statt in den Schulferien, an Feiertagen und an Brückentagen.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0421-5374750 oder an jugend@martinsclub.de