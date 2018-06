Beim Turn- und Rasensportverein in Gröpelingen können Schulkinder an fast jedem Wochentag in den Ferien sportlich aktiv werden. Jeden Mittwoch können Kids ab 6 Jahre das Sportabzeichen machen.

Drinnen und draußen wird von montags bis donnerstags Tischtennis, Fußball, Badminton, Volleyball und Boule gespielt, donnerstags trifft sich das Spielleute-Orchester und viele weitere Termine der Kanusportabteilung lassen keine Zeit für Langeweile bei Ferienkindern.

Das komplette Programm steht unter www.tura-bremen.de