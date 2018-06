× Erweitern Foto: Freilichtmuseum am Kiekeberg Stein auf Stein

Anlässlich des 60. Geburtstags von Lego zeigt das Museum an zwei Ferientagen, wie zeitlos Jung und Alt mit den bunten Bausteinen ein gemeinsames Spiel finden.

Hier erleben kleine und große Modellbauer ein kreatives Programm zum Anschauen und Mitmachen rund um das Lego-Spielzeug. Auf dem Museumsgelände sind Bauwerke der Lego User Group Stein Hanse ausgestellt. An offenen Bautischen können die Besucher mit großen und kleinen Steinen ihre Ideen verwirklichen, sich beim Bauwettbewerb neuen Herausforderungen stellen oder in Gemeinschaftsarbeit ein überdimensionales Logo-Bild des Freilichtmuseums entstehen lassen. Auf dem Flohmarkt können begehrte Figuren, passende Ersatzteile oder neue Themen-Sets entdeckt werden. Kinder und Jugendliche können ferngesteuerte Lego Autos durch einen Hindernisparkour lenken oder setzten zusammengebaute Eisenbahnen in Bewegung. Im Agrarium werden Brick-Filme selbst erstellt. Ein weiterer Höhepunkt ist es, Schokolade in Form der Bausteine herzustellen und zu probieren.

Der Eintritt kostet 9 Euro, für Besucher unter 18 Jahre ist er frei.