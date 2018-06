Street Food Circus

× Erweitern Weyher Bio-Erlebnismarkt Bio-Erlebnismarkt

Essen aus aller Welt bringen zahlreiche Food Trucks nach Kirchweyhe, wo sie auf dem Marktplatz ihre mit Liebe zubereiteten Speisen von Burgern über Pulled Pork bis zu Burritos anbieten. Die kulinarische Weltreise wird mit einem Kinderprogramm am Sonntag zum Familienfest.

Am Samstag von 13:00 bis 22:00 Uhr und am Sonntag von 12:00 bis 20:00 Uhr wird auf dem Marktplatz gebraten, frittiert, gesmokt und geschlemmt, so dass niemand hungrig nach Hause gehen muss. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei und vor allem am Sonntag wird mit Kinderschminken, Luftballons und Musik ein buntes Programm für Familien geboten.