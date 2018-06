× Erweitern Foto: Daniela Buchholz Summer Sounds

Sommerliche Livemusik auf drei Bühnen, regionales Streetfood und ein kunterbuntes Kinderprogramm: Das Festival in der Neustadt findet schon zum 13. Mal statt und begeistert längst nicht nur die Nachbarn mit seinem sonnigen Programm. In den letzten Jahren ist das Festival bei Familien und Kids so gut angekommen, dass sie jetzt sogar ihre eigene Festivalarea mit Actionparkour, Gewinnspielen und vielen tollen Sachen mehr bekommen:

Slacklining, Kickertische, Hulahoopreifen, Geschicklichkeitsparcour, kreatives Malen- und Basteln, Stadtteilquiz, Entenangeln und vieles mehr lädt zum Mittmachen ein. Wer es ein wenig ruhiger mag, kann eine gemütliche Pause an der AOK-Lounge einlegen oder sich am Glitzerschminkstand in eine kleine Wundergestalt verzaubern lassen. Mitmachen und gewinnen können alle alle Kinder ab dem Laufalter bis 12 Jahren: An allen markierten Spiel- und Geschicklichkeitsstationen können sie gemeinsam mit ihren Familien durch eifriges Mitmachen Stempel sammeln und so ein schönes „Summer Sounds Paket“ erwerben.

Die bunte Familienwiese befindet sich auf der großen Rasenfläche direkt vor der Hochschule am Neustadtwall. Gleich neben der Hochschulbühne, auf der ab 14 Uhr das Kindermusikprogramm startet. Ab 18 Uhr übernehmen dann die DJs von NEXT und heizen den Jugendlichen und jungen Erwachsenen ordentlich ein.

Außerdem mit dabei: eine Hüpfburg, Lastenradrennen, Sternstunden 2018, Martinsclub, Bounce & Boogie, SOS Kinderdorf, Kinder- und Jugendakteure Neustadt, Vorlesesofa, Südbad und Bewegungs- und Ernährungsmobil „bemil“.

Das komplette Programm steht unter www.summersounds.de