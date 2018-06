× Erweitern Sumsa, was fliegt denn da

Ein interaktives Konzert für Kinder von 3 bis 6 Jahren von den Musikpädagoginnen Susanne Maas am Klavier, Sarah Wewer an der Geige und Malin Kumkar am Cello. Zusammen mit den Kindern fliegen sie auf dem Rücken eines Vogels über das Land. Ziel ist der Vogelwald. Auf dem Weg entdecken und hören die Reisenden viel klassische Musik, unter anderem von Astor Piazzolla. Gemeinsam singen sie Lieder und gelangen durch Mitmachaktionen mit anderen Tieren, die auch fliegen können, ans Ziel. Welche Tiere mögen dies wohl sein?