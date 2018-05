Bunt und vielfältig, so wie die Landwirtschaft selbst: So präsentiert sich das Programm der insgesamt fünf Betriebe aus dem Landvolk Mittelweser, die ihre Höfe im Juni für die Besucher öffnen. Das Besondere: Der offizielle Auftakt findet diesmal in Wietzen statt. Dort eröffnet Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil am Vormittag den „Tag des offenen Hofes“ zusammen mit Albert Schulte to Brinke, dem Präsidenten des Landvolk Niedersachsen, am neuen Schweinestall der Familie Sieling am Steinkamp.

In Wietzen haben sich gleich drei Höfe zusammen getan, um allen Besucherinnen und Besuchern ein attraktives Programm zu bieten. „Tierisch sportlich!“ heißt es bei Familie Claus. Bauerngolf zum Probespielen, Eier aus dem Hühnermobil zum Selbersuchen und Spiel und Spaß rund um die Naturspielwiese. Außerdem können sich die Gäste den Rinderstrohstall anschauen. Zudem serviert Familie Claus Butterkuchen aus dem historischen Backofen. Alle drei Höfe sind durch eine etwa sechs Kilometer lange Fahrradroute miteinander verbunden.

Der Eintritt ist frei.