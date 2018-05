Tag des offenen Hofes

Bunt und vielfältig, so wie die Landwirtschaft selbst: So präsentiert sich das Programm der insgesamt fünf Betriebe aus dem Landvolk Mittelweser, die ihre Höfe im Juni für die Besucher öffnen. Auf ein bewährtes Programm setzen auch Anja und Henning Holste: Planwagenfahrten führen zum Hühnermobil und zu den Erdbeer- und Himbeer-Tunneln, und Lieferanten des Hofladens stellen sich mit Verkostungen vor. Wie Spargel sortiert und geschält wird, erläutert ein Vorarbeiter. Auch für Unterhaltung ist gesorgt: Die Blaskapelle „Stegis Happy Polka“ spielt, für die Kleinsten gibt es eine Hüpfburg, in der Scheune ist ein großes Kuchen- und Tortenbuffet aufgebaut, und ein Zauberer zeigt seine Künste.

Der Eintritt ist frei.