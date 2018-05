Tag des offenen Hofes

Bunt und vielfältig, so wie die Landwirtschaft selbst: So präsentiert sich das Programm der insgesamt fünf Betriebe aus dem Landvolk Mittelweser, die ihre Höfe im Juni für die Besucher öffnen. Auf dem Ferienhof von Berenice und Wolfgang Pankalla gibt es viel zu sehen: Neben einer Landmaschinenausstellung erwartet die Gäste eine bunte Mischung aus Ständen mit Marmeladen, Wein und Deko-Artikeln. Wer will, kann die neue Bauerngolf-Anlage ausprobieren. Es gibt Leckeres vom Grill, Kaffee und Kuchen, Bünkemühler Hofkäse, Bauernhofeis aus Intschede sowie Live-Musik der Band „School House Seven“. Für die Kleinsten gibt es Kinderschminken, eine Bastelecke, sowie eine Hüpfburg.

Der Eintritt ist frei.