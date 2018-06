× Erweitern Junges Theater Bonn TKKG: Freundschaft in Gefahr

Nach dem Tod des Autors wird die Serie – wie von ihm gewünscht – von verschiedenen Autoren fortgeführt. Jetzt hat das Junge Theater Bonn einen Fall von TKKG entwickelt und auf die Bühne gebracht: Die Rollen der jugendlichen Detektive werden dabei von Kindern und Jugendlichen im Alter der Figuren gespielt, während das Profiensemble des JTB die Rollen der erwachsenen Figuren übernimmt. Der Fall: Die Sommerferien stehen unmittelbar bevor –schwüle Hitze liegt über der TKKG-Stadt. Karl, Klößchen und Gaby begleiten Tim zum letzten Judotraining vor den Ferien. Als Tim einen Trainingskampf absolviert, bricht plötzlich sein Gegner – ein etwas älterer Junge aus seinem Verein – bewusstlos zusammen, fällt in ein Koma und wird vom Notarzt ins Krankenhaus gebracht. In der Sporttasche des Jungen finden TKKG Hinweise darauf, dass dieser Drogen konsumiert hat. In den letzten Wochen waren mehrfach Jugendliche in ein Koma gefallen, nachdem sie gepanschte Drogen eingenommen hatten. Der Polizei ist es bisher nicht gelungen, die Herkunft der gefährlichen Tabletten zu klären oder die Dealer zu überführen.

Seit fast 40 Jahren begeistern die Geschichten über die Jungdetektive Kinder, Jugendliche und Erwachsene deutschlandweit. Mit über 14 Millionen verkauften Büchern und 33 Millionen Tonträgern gehört TKKG im deutschsprachigen Raum zu den erfolgreichsten Serien ihres Genres.

