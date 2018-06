Upcycling mit der Nähmaschine

× Erweitern Foto: FORUM MOLA-KUNST Upcycling

Kleine Nähanfänger aufgepasst: Den richtigen Umgang mit Nähmaschine und Faden lernen Kinder ab 9 Jahren beim Näh-Workshop im Forum Mola-Kunst.

Wer gerne mit der Nähmaschine nähen will, es vielleicht schon mal ausprobiert hat, aber noch nicht viel Erfahrung sammeln konnte, kann dies jetzt ändern. In einer kleinen Gruppe mit Gleichgesinnten werden die Kinder kleine praktische Dinge nähen, die sie ganz individuell gestalten können. Selbst entworfene Applikationen machen aus den Projekten Unikate. Unter fachlicher Anleitung lernen die Kinder auch gleich den richtigen Umgang mit der Nähmaschine. Es wird nachhaltig gearbeitet. Es müssen also keine Stoffe gekauft werden, upcycling ist angesagt. Also nichts wegschmeißen, sondern mitbringen. Aus alten Jeans und Hemden etc. lassen sich tolle Sachen machen. So bekommen die ausrangierten Lieblingsklamotten noch eine zweite Chance.

für Kinder und Jugendliche ab 8 Jahre

Die Teilnahme für 4 Termine (jeden Mittwoch vom 14. November bis 5. Dezember) kostet 75 Euro.

Anmeldung bitte per E-Mail an info@forum-mola-kunst.de oder 0421-27658888