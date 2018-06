× Erweitern Foto: Bachmann-Museum Bremervörde Urzeit-Wale und Schlossgeschichte

An jedem ersten Sonntag im Monat bietet ein Museumsmitarbeiter eine Führung durch die Ausstellung an. Im Juli steht zum Auftakt die Geschichte des Museumsgebäudes im Mittelpunkt. Bei dieser öffentlichen Führung gibt Museumsleiterin Ellen Horstrup M.A. den Besuchern einen Einblick in die Geschichte des Bremervörder Schlosses und stellt besondere Objekte der Dauerausstellung vor.

Interessierte können sich gerne im Vorfeld unter Telefonnummer 04761-9834603 anmelden, spontane Teilnehmer sind ebenfalls herzlich willkommen. Der Eintritt kostet für Erwachsene 5 und für Kinder 3 Euro. Eine Familienkarte kostet (2 Erwachsene + Kinder) 12 Euro.