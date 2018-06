In diesem zweitägigen Workshop fotografieren die Teilnehmer ab 8 Jahren ihre Lieblingsorte oder entdecken mit ihrer Kamera neue Orte. Am Ende des Kurses werden die Bilder in einer Ausstellung gezeigt.

Der Kurs findet Samstag und Sonntag von 10:00 bis 16:00 Uhr statt und kostet 30 Euro.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0421-5374750 oder an jugend@martinsclub.de