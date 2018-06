Beim Turn- und Rasensportverein in Gröpelingen können Schulkinder an fast jedem Wochentag in den Ferien sportlich aktiv werden. Jeden Mittwoch treffen sich die Volleyballer auf der Beachanlage. Das Angebot für Jugendliche ab 13 Jahre ist kostenlos.

Drinnen und draußen wird von montags bis donnerstags Tischtennis, Fußball, Badminton, Volleyball und Boule gespielt, mittwochs kann das Sportabzeichen gemacht werden, donnerstags trifft sich das Spielleute-Orchester und viele weitere Termine der Kanusportabteilung lassen keine Zeit für Langeweile bei Ferienkindern.

Das komplette Programm steht unter www.tura-bremen.de