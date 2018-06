× Erweitern Foto: Weserburg Von bunten Klecksen und anderem Rätselhaften

In diesem Schuljahr haben sich neun Schulklassen von der 1. bis 10. Klasse an den Bremer Schuloffensive-Projekten in der Weserburg beteiligt. Vor den Originalen in den Ausstellungen gab es einiges zu entdecken. Über mehrere Wochen und Monate wurde geforscht, quergedacht, gelacht, gefunden und erfunden, gemalt, gebastelt und noch vieles mehr. Entstanden sind Collagen, Fotografien, Kurzfilme, kleinere Objekte und Malerei, die bis zum 12. August in der Weserburg zu sehen sind.

Der Eintritt ist frei.