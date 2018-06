Walderlebnisfahrt mit der Kutsche

Gleich zu Beginn der großen Sommerferien erleben alle teilnehmenden Kinder ein Abenteuer in der freien Natur. Mit der Kutsche, die von zwei kräftigen Schleswiger Kaltblutpferden gezogen wird, geht es vom Museum aus in den Verdener Stadtwald. Von dort bewegen sich alle Kinder schleichend wie Indianer auf einen spannenden Streifzug durch den Wald. Bei allerlei Spielen, welche die Kinder der Indianer Nordamerikas in alten Zeiten spielten, werden Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Mut getestet. Ein kleiner Imbiss auf der Kutsche während der Rückfahrt, bestehend aus einem Wurst- oder Käsebrötchen, Obst und Getränken, dient der Stärkung.

Das Angebot richtet sich an Schulkinder ab 7 Jahren. Ein Teilnehmerbeitrag von 9 Euro pro Kind wird erhoben. Material, Verpflegung und Getränke sind im Teilnehmerbeitrag enthalten. Eine Anmeldung unter 04231-807140 ist erforderlich.