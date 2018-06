Weltmeisterschaft im Einkaufscenter

Während der diesjährigen WM wird in einer großen Ausstellung die Geschichte der Fußball-WM präsentiert. Hier findet man die Highlights aller Weltmeisterschaften von 1930 bis heute, unterhaltsam aufbereitet und begleitet durch spannende Spielberichte, interessante Hintergrundinformationen, amüsante Anekdoten und eindrucksvolle Fotografien der bedeutendsten Sportfotografen der Welt. Außerdem können die Centerbesucher an einem Gewinnspiel teilnehmen, in dem man 1 x 2 Eintrittskarten für ein Heimspiel des SV Werder Bremen in der Saison 2018/2019 gewinnen kann.

Außerdem wird es einen Fußball-Court geben. In einem 5x5 Meter großen Fußball-Käfig wird 1 gegen 1 um die Ehre gekickt. Noch actionreicher geht es an den Kickertischen zu, die während der Fußball-WM ebenfalls kostenlos bespielt werden können.

Während der Öffnungszeiten des Centers können die Besucher in der WM-Lounge die Übertragung der Spiele anschauen und die Ergebnisse direkt in den Walle-Center-Taschenspielplan eintragen.