Willkommen auf der RAU IX

Das Walfängerschiff RAU IX sieht mit einer Länge von mehr als 46 Metern sehr beeindruckend aus. Aber wie lebte die Mannschaft auf dem Schiff? Wie sahen die Kajüten aus? Und fühlt das Schiff sich auch groß an, wenn man über steile Treppen in den engen Schiffsbauch kommt? Gemeinsam werden die Teilnehmer das Schiff erkunden und am Ende einen Wal basteln - den sie natürlich mit nach Hause nehmen können. Sie besichtigen außerdem den Museumshafen und einige Schiffe, daher bitte wetterfeste Kleidung tragen.

Für Familien mit Kindern ab 6 Jahren. Der Eintritt kostet für Erwachsene 4 und für Kinder 2,50 Euro.