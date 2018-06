× Erweitern Tarmstedter Ausstellung Willkommen in Tarmstedt

Nahezu 100.000 Menschen besuchen jedes Jahr die große Fachaustellung für Landwirtschaft, Gartenbau und Pferdezucht mit großem Familienprogramm und kulinarischem Angebot.

Die Tarmstedter Ausstellung lebt das, was der Name aussagt: Der ganze Ort ist in das Großereignis eingebunden, bei jedem Wetter. Rund 200 Mitarbeiter der Tarmstedter Ausstellungs-GmbH, der Gemeinde Tarmstedt und des Gemeinderates sorgen gemeinsam mit 60 Feuerwehrleuten, 30 Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes, zahlreichen Mitgliedern des TuS Tarmstedt, rund 100 Mitarbeitern in der Gastronomie sowie vielen weiteren Helfern während der Ausstellungstage dafür, dass alles läuft.

Das komplette Angebot steht hier.