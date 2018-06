Yoga-Meditation

"Mit sich selbst zufrieden sein, das ist Glück": Yoga-Lehre Nepal Lodh zeigt in seiner Hindu-Akademie, wie jeder Mensch den Weg zu einem glücklichen Leben finden kann.

Immer mehr Stress, immer mehr Hektik, immer in Zeitnot. Und immer in Ängsten vor irgendwas. Muss da ein Mensch nicht unzufrieden werden? Einen Weg, sich aus diesem Teufelskreis zu befreien ist die Meditation. Wer bereit ist, sich zu verändern, sich neuen Situationen zu stellen, der wird durch Yoga zu einem neuen Selbstvertrauen und zu einer Persönlichkeitsentwicklung kommen, wird negative Kräfte in positive Kräfte verwandeln und den tiefen Sinn von Veränderungen erfahren.

