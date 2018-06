Da hüpft ein gelbes Schaf in die matschige Pfütze. Kommt das rote dazu, machen zwei Schafe ein Picknick. Und zusammen mit dem grünen singen drei Schafe die schönsten Lieder. Und was stellen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Schafe an?

Ein Bilderbuchkino für Kinder ab 4 Jahren. Die Teilnahme ist kostenfrei.