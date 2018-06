× Erweitern Foto: City 46 Zugvögel – Wenn Freundschaft Flügel verleiht

Ein Ei zum Geburtstag zu bekommen war nun wirklich nicht das, was sich Cathy von ihrem Vater gewünscht hätte. Da findet sie das Smartphone von der Mutter eindeutig spannender. Selbst, als plötzlich ein Entenküken schlüpft, ist sie wenig begeistert vom flauschigen Wesen. Allerdings bekommt Cathys Freundin Margeaux das Küken zuerst zu Gesicht. Und das kleine Entlein denkt nun, Margeaux sei seine Mutter. Das wäre ja alles nicht so schlimm, wenn Margeaux nicht im Rollstuhl sitzen und ihre Eltern keine Haustiere erlauben. Was nun? Der einzige Ausweg scheint eine Geflügelfarm zu sein. Als Cathy und Margeaux mitbekommen, dass ihr Küken dort nur gemästet und geschlachtet werden soll, fassen sie einen Entschluss: Das Küken muss gerettet werden.

Der Eintritt kostet für Kinder 3 und für Erwachsene 6 Euro.

B/F 2015, Regie: Oliver Ringer. Mit Clarisse Djuroski, Leá Warny, 84 Min., ab 9 Jahren