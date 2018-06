Wie werden Schiffe und maritime Technologien heutzutage zur Gewinnung mariner Ressourcen eingesetzt? Um welche Forschungs- und Versorgungszwecke geht es dabei genau? Das wiedereröffnete DSM im Jahr 2020 sieht sich als Museum, das die Forschung rund um maritime Themen in einer Ausstellung für die Besucher nicht nur sichtbar, sondern auch erlebbar macht. Die vielen Wechselwirkungen zwischen Mensch und Meer werden anhand verschiedener Themenlinien präsentieren, die sich über zwei große Bereiche erstrecken: „Schifffahrt und Umwelt“ sowie „Schifffahrt zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Politik“.

Für die Neugestaltung der Ausstellung unterzieht sich das sinnbildliche Forschungsschiff inhaltlich und baulich einem Wandel: Die Räumlichkeiten werden saniert und modernisiert. Bereits jetzt sollen Besucher erfahren, was sie in zwei Jahren in den beiden Museumsgebäuden erwartet. Das vielfältige Programm des Zukunftswochenendes besteht aus verschiedenen Bausteinen, die alle eins gemeinsam haben: Sie binden die Besucher aktiv mit ein.

Der Eintritt am Zukunftswochenende ist frei.