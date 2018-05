Filmtipp: Early Man

× Erweitern Studiocanal & The British Film Institute

Wollige Mammuts und tollpatschige Höhlenmenschen: Das Steinzeit-Epos „Early Man“, das am 26. April in die Kinos kommt, verspricht Komik und Action für die ganze Familie. Die Aardman Studios in Bristol gewährten Journalisten vorab einen exklusiven Einblick in die Dreharbeiten. Ikonen der Trickfilmgeschichte wie „Wallace & Gromit“, „Chicken Run“ und „Shaun - das Schaf“ wurden hier geknetet und geformt. Und nun „Early Man – Steinzeit bereit“ - die erste Regiearbeit des vierfachen Oscar-Gewinners Nick Park seit „Wallace & Gromit“.

„Early Man“ kreist um die Hauptfigur Dug, einen fröhlichen Steinzeitmenschen, der zusammen mit seinem Freund, dem treuherzigen Wildschwein Hognob, fest daran glaubt, dass nichts unmöglich ist. Dug hat große Pläne für die Zukunft seines Stammes, wird dabei aber immer wieder von Bobnar, dem Chef des Clans, ausgebremst. Der kleine Trupp von tollpatschig- trotteligen Höhlenmenschen prallt eines Tages auf technisch perfekt ausgestattete Bronzezeit-Menschen, angeführt vom größenwahnsinnigen Lord Nooth. Die Lage scheint aussichtslos angesichts der Überlegenheit der Bronzezeit-Menschen - doch Dug stemmt sich mit allen Mitteln gegen den Untergang seines Clans…

Soviel zur Film-Story, die Merlin Crossingham, einer der Art Direktoren, den Anwesenden nach der Vorführung des Trailers erläutert, um anschließend noch begeistert festzustellen: „Das ist der größte und ambitionierteste Film, den wir je gemacht haben!“ Beim Rundgang durch die Studios mit 160 emsig werkelnden Mitarbeitern offenbart sich dann auch schnell die ungeheure Komplexität des Filmvorhabens. Allein für die Entwicklung und den Aufbau der riesigen Bronzezeit-Welt war ein Jahr Entwicklungszeit nötig.

Ein weiteres Beispiel: Über 187 verschiedene Figuren mit individuellen Kostümen wurden von 22 Puppenmachern in akribischer Handarbeit angefertigt. Die Hauptcharaktere gleich in mehrfacher Ausführung, von Dug gibt es 18 identische Puppen, alle 20 Zentimeter groß, mit austauschbaren Haaren, Lippen, Zähnen, Augenbrauen, um parallel verschiedene Szenen drehen zu können. Um eine Filmsekunde zu erzeugen, benötigen sie in den Aardman Studios einen ganzen Tag.

Zum Abschluss des Set Visits erzählt Nick Park „Immer wenn man eine völlig neue Welt erschafft, ist dies eine ziemliche Herausforderung - besonders das Schreiben der Geschichte, die lustig, fesselnd und unterhaltsam sein soll. Ich folge beim Entwickeln der Figuren meinen Instinkten und schreibe und zeichne, was mich und andere lachen lässt. Dug und Hognob, sein Haustier, die so wunderbar zusammenarbeiten, sind natürlich meine Lieblingscharaktere.“ Mit leuchtenden Augen erklärt er weiter: „Es hat einfach etwas Magisches, Figuren aus Knete zu erschaffen und sie zum Leben zu erwecken.“