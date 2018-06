Buchtipp: Die letzten Tage der Titanic

Für Jimmy und Omar ist der Ozeanriese „Titanic“ ein gigantischer Freizeitpark: die beiden Jungen aus der dritten Klasse, erkunden die Frachträume, schleichen nachts in die erste Klasse und besuchen heimlich das Oberdeck. Als die Titanic einen Eisblock rammt, verwandelt sich ihre Abenteuergeschichte in einen Albtraum, das Schiff wird innerhalb kürzester Zeit sinken, die zwanzig Rettungsboote werden gerade mal für die Hälfte der Passagiere reichen. Jimmy und Omar bleibt wenig Zeit, ihre Familien zu warnen und in die Boote zu flüchten…

Autor Stephen Davies erzählt die historische Geschichte des Untergangs kindgerecht aus der Perspektive des 12-jährigen Jimmy. Die Schwarz-Weiß-Illustrationen von Torben Kuhlmann sowie die historischen Anmerkungen am Ende des Buches machen die traurige Titanic-Historie lebendig und nachfühlbar.

128 Seiten, 11,95 Euro. Empfohlenes Alter: 8 bis 12 Jahre.