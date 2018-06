Buchtipp: Fußball unter Schafen

71 Schafe stehen auf der Wiese, alle in perfekt nummerierten Trikots, der Schiedsrichter – das schwarze Schaf – in der Mitte. Anpfiff, es kann losgehen, Nummer 1 schießt den Ball... leider in den Baum und da sitzt er nun fest. Wie kommt der da bloß wieder runter? Die Schafe versuchen alles Mögliche: Baumrütteln, pusten, Steine werfen – nichts klappt. Da muss wohl ein Schaf geworfen werden und siehe da, der Ball fällt herunter. Nur das Wurfschaf, das hängt jetzt im Baum. Es kommt noch schlimmer, als plötzlich der Wolf auftaucht... aber die Schafe bekommen das schon hin.

Sehr komisch, dieses Bilderbuch, voller schräger Einfälle, gespickt mit trockenem Humor. Man muss sie einfach lieben, diese wolligen Viecher auf Strichbeinchen, die völlig fußballungeeignet versuchen, ein Wollknäuel zu kicken.

44 Seiten, 12,95 Euro (gebundene Ausgabe), empfohlenes Alter: ab 4 Jahren.