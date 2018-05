Buchtipp: Elch mit Fernweh

Was macht ein Elch in einer ostdeutschen Stadt? Eigentlich gehört er ja in den Norden, nach Norwegen oder Schweden. Tatsächlich tauchte vor einigen Jahren in einer ostdeutschen Stadt ein junger Elch auf, der nach einer abenteuerlichen Verfolgungsjagd mit Blaulicht in ein Bürogebäude flüchtete. Die Illustratorin und Grafikdesignerin Franziska Walther ließ sich von dieser wahren Geschichte inspirieren und schickt den Elch erneut auf eine abenteuerliche Reise. In bunten Bildern begleiten wir den großnasigen Riesenhirsch auf seinem mutigen Weg durch Wälder, über Hügel, durch Seen – bis er mitten in der Stadt landet und nach einer Odyssee durch die hektische Großstadt auf dem Dach eines Hochhauses landet.

Diesen Elch muss man einfach lieben, egal, ob groß oder klein! Mit ihrer farbenfrohen Bildersprache schafft die Illustratorin ein wunderbares Plädoyer für Phantasie, Wagemut und Willenskraft.

40 Seiten, 22 Euro (gebundene Ausgabe)