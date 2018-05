Buchtipp: Schneewehen in der Dieffe

Seit einer Woche hört es nicht mehr auf zu schneien und dann wird aus dem ganzen Geflocke auch noch ein richtiger Schneesturm. Es ist Heiligabend und Rico fühlt sich ein bisschen wie mitten im durchgewirbelten Bettenlager von Frau Holle. Und das liegt nicht nur am Schnee. Denn kurz vor der Bescherung passieren merkwürdige Dinge in der Dieffenbachstraße 93, kurz „Dieffe“: Warum kauft Oskar weiße Damenunterwäsche? Und warum verschwinden ständig Lebensmittel? Wie gut, dass gerade jetzt Ricos Sommerfreunde auftauchen, denn es passieren sehr aufregende Dinge an diesem Heiligabend …

Hier ist sie, die ultimative Weihnachtsgeschichte für lange Winternachmittage: Freuen wir uns auf typische Rico-Wortschöpfungen wie „vorweihnachtsfröhlich“ oder „verwirbelsturmt“, über schräge Familienkonstellationen und natürlich ein herzerwärmendes Happy-End!

272 Seiten, 14,99 Euro (gebundene Ausgabe), empfohlenes Alter: 10 bis 13 Jahre