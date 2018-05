Buchtipp: Schöne neue, alte Potter-Welt

Harry Potter-Fans aufgepasst: endlich gibt es wieder Stoff für gemütliche Sofa-Winterabende mit einem neuen illustrierten Potter-Band auf den Beinen. Die Illustrationen des dritten Bandes stammen ebenfalls aus der Feder von Jim Kay, erneut schafft der britische Illustrator mit seinen Zeichnungen einen ganz anderen Blick auf die Gestalten und die Zauberwelt. Wunderbar, wie Kay die Zeichenstile variiert, mal mit feinen Strichzeichnungen, mal düster-schwülstig, fast wie ein altes Gemälde und dann wieder sehr realistisch. Es lohnt sich, noch einmal genau hinzuschauen und das Buch erneut zu lesen, um weitere neue Bilder im Kopf entstehen zu lassen. Nur schade, dass in diesem dritten Schmuck-Band nicht ganz so viele Illustrationen auftauchen wie in den ersten beiden. Dennoch: das Lesevergnügen bleibt in jedem Fall bestehen.

336 Seiten, 16,99 Euro (gebundene Ausgabe). Empfohlenes Alter: Ab 10 Jahren.