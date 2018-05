Buchtipp: Willkommen im Reich der Bienen!

Seit über 100 Millionen Jahren leben die flauschigen Insekten schon auf unserer Erde! Für den polnischen Cartoonisten Piotr Socha gehören Bienen seit seiner Kindheit zum Alltag dazu: Als Sohn eines Imkers nutzte er jede Gelegenheit, die Insekten zu erforschen. „Bienen“ ist mehr als ein informatives Sachbuch für Kinder: Seite für Seite präsentiert uns Socha die hübschen Tierchen bei ihrer Arbeit, erklärt, was es mit den Bienentänzen auf sich hat, erläutert inwiefern Menschen sich am Bauprinzip der fleißigen Bienen orientieren und warum Steinzeitmenschen die Nester der Wildbienen plünderten. Schön auch: In den beiden doppelseitigen „Bienenblättchen“ werden wichtige Fakten in einer Art Bienenzeitung zusammengefasst. Socha hat einen waren Wissensschatz zusammengestellt, der durch seine detailreichen und höchst amüsanten Illustrationen für Groß und Klein lebendig wird. Dieses Buch hat seinen Preis – den Kinder- und Jugendliteraturpreis in der Kategorie Bilderbuch-Sachbuch – mehr als verdient!

80 Seiten, 16,99 Euro (gebundene Ausgabe). Empfohlenes Alter: 5 bis 7 Jahre.