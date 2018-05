Mit Kindern im „WOHNKÜCHE Landhaus am Deich“

× 1 von 5 Erweitern Foto: Suse Lübker × 2 von 5 Erweitern Foto: Suse Lübker × 3 von 5 Erweitern Foto: Suse Lübker × 4 von 5 Erweitern Foto: Suse Lübker × 5 von 5 Erweitern Foto: Suse Lübker Prev Next

Schneeflocken groß wie Zimtsterne gleiten durch die Luft – ein vielversprechender Start für unseren kleinen Winterausflug. Unser Plan für diesen Sonntag: Spazierengehen an der Wümme, hinterher warmer Kakao oder so im Wohnküche Landhaus am Deich. Zwei Mütter, zwei Jungs on Tour, alle warm eingemummelt und bewegungsbereit.

Das Landhaus am Deich, der ländliche Ableger des Restaurants „Wohnküche“ bei Radio Bremen, liegt direkt am Oberneuländer Deich, nur circa 15 Autominuten von der Bremer City entfernt. Eine Strecke, die sich gut mit dem Fahrrad machen ließe. Wir entscheiden uns für das Auto, denn als wir losfahren, haben sich die Flocken verzogen und es weht ein fieser kalter Ostwind. Leider doch kein schönes Winter-Spazierengeh-Wetter, die Wege sind matschig und rutschig und der Weg bis zur Wümme ist eindeutig zu weit. Wir laufen dennoch los, aber nach 30 Minuten fangen die Jungs an zu murren: „Hier ist ja gar kein Deich!“ „Können wir zurückgehen? Mir ist kalt!“ Ein wenig halten sie noch durch, suchen Spuren im Matsch (Rehe? Hasen? Füchse? Pferde!), streicheln Ponys mit dickem Winterfell, dann reicht es uns allen. Anton hat inzwischen Hunger und malt sich hoch gestapelte Burger aus, Ole will Kuchen.

Schon von weitem sehen wir die ehemalige Hodenberger Diele, ein hübsches reetgedecktes Fachwerkhaus mit Biergarten. Seit Mai 2016 existiert das Restaurant/-Café, das laut Website einlädt zu Grünkohl, Sonntagsbrunch und zu Coffee, Tea & Cake-Time. Wir sind froh, im Warmen zu sein und fühlen uns gleich wohl in dem Wintergarten mit bunten Stühlen und groben Holztischen, hier ist es heller als in dem holzvertäfelten Gastraum. Leider, leider muss Anton auf seinen Burger verzichten, die gibt es nur auf der Abendkarte. Stattdessen entscheiden wir uns für Scones mit Lemoncurd, very British! Diese warmen brötchenähnlichen Gebäckstücke mit Butter und Zitronenmarmelade werden in ganz Großbritannien gern zum Tee gegessen, in Bremen habe ich die bisher noch in keinem Café entdeckt.

Im Café ist wenig los, vielleicht bleiben die anderen Sonntagsspaziergänger bei dem Wetter lieber zuhause. Während wir die Räume inspizieren, begeistern die Jungs sich für Details: im Nachbarraum steht ein Holzpferd, das beklettert werden kann und an der Wand hängt ein Käfig mit Kunstvogel, der auf Knopfdruck zwitschert. Und die Karte im Zeitungsdesign hat es ihnen angetan: „Cool gestaltet“, findet Anton, „können wir auch mal so eine Zeitung machen? Was für Papier braucht man?“ Und: „Oh, ganz viele Hamburger, können wir hier nochmal zum Burgeressen herkommen?“. Derweil schüttelt sich meine Freundin nach dem ersten Schluck Kaffee: „Mist, das war ja Salz und kein Zucker!“ Alles lacht. Die Bedienung hat das wohl schon öfter erlebt und bringt einen neuen Cappuccino. Wir regen an, doch mal die Gläser zu beschriften. Anton fragt nach Spielzeug und kommt immerhin mit Papier und Stiften zurück.

Inzwischen fängt es wieder an zu schneien, die Jungs wollen raus, am liebsten über die Baumstämme klettern, die vermutlich beim letzten Sturm über das Fleet gestürzt sind. Bitte nicht, jetzt keine Absturzmanöver mehr riskieren. Es geht heim zum Kekse backen. Weihnachten steht schließlich vor der Tür.

Und wie hat es den Jungs gefallen? „Super“, sind sich beide einig. „Die eine Kellnerin wirkte ein bisschen gelangweilt, aber die andere war nett.“ Wieder herkommen wollen sie beide (wir Mütter übrigens auch). Aber lieber im Sommer und dann mit Burger und Baumbalance!

WOHNKÜCHE – Landhaus am Deich: Am Hodenberger Deich 41, 28355 Bremen, Telefon: 0421-89782021. Geöffnet: Freitag bis Sonntag von 10 bis 22 Uhr, www.wohnkueche-landhaus.de